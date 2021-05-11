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Ebru Şallı tek tek yanıtladı! 'Sürekli ev alınıyor bana'
Geçtiğimiz haftalarda kendi YouTube kanalını açan Ebru Şallı, önceki gün ikinci videosunu paylaştı. Eski manken, hakkında çıkan haberleri ve merak edilenleri video üzerinden yanıtladı.
Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve eşiyle çıktığı tatiller nedeniyle gündemden düşmeyen Ebru Şallı, kendi YouTube kanalında yayınladığı son videoda hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.