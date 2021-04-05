Ebru Şallı'nın savcılık şikayetinde karar çıktı!

Ebru Şallı’nın iki yıl önce evlendiği Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam hakkında yaptığı savcılık şikâyetinde karar çıktı.

Ebru Şallı geçen hafta iş insanı eşi Uğur Akkuş’la yaptığı Maldivler tatiliyle gündemden düşmedi.Şallı ile iki yıl önce evlenen Uğur Akkuş’un 2018'de boşandığı Gonca Sağlam'a karşı yürüttüğü hukuk savaşı ise sürüyor. Akkuş, son olarak eski eşine velayet davası açtı.

Sağlam’la evliliğinden biri 5, diğeri 8 yaşında iki çocuğu olan Akkuş, 22 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi 14. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Etiler ’de bir AVM’de “Magazin Hattı” kamerasına takılan Gonca Sağlam ise yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Sağlam, açılan velayet davasının detaylarını paylaştı.

Gonca Sağlam yuvasını yıkmakla suçladığı Ebru Şallı ’ya artık kızgınlığının kalmadığını söyledi. Sağlam, faili meçhul Instagram hesaplarıyla hakaret ve iftira suçu işlediği iddiasıyla kendisinden şikayetçi olan Ebru Şallı’ya karşı dava açmayı da düşünmediğini belirtti. Şallı, geçen yıl evlat acısıyla sarsılmıştı.

Öte yandan Ebru Şallı’nın Gonca Sağlam hakkında yaptığı savcılık şikâyeti takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Savcılık Sağlam’ın atılı suçu işlediğine dair kamu davasının açılabilmesi için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediğini hükmetti.