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Ebru Şallı: Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:45 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 13:45

Geçtiğimiz aylarda oğlu Pars’ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, yavaş yavaş normal hayata dönmeye çalışıyor. Eşi ve oğlu ile birlikte Bodrum’da moral tatiline çıkan Şallı, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.


Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, büyük üzüntü yaşamış ve dış dünyayla bağlarını koparmıştı. Eşi ile birlikte Bodrum’da moral tatili yapıp normal hayata dönmeye çalışan Şallı’dan aşk paylaşımı geldi.
 
EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU 
 
Şallı, Uğur Akkuş’u öperken çektiği bu kareyi Instagram hesabının story kısmından paylaştı.

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