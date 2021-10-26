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Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un ofisini bastı! Nedeni...

Ebru Şallı 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi Uğur Akkuş'un adeta ofisini bastı. Son dönemde YouTube kanalına videolar çeken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'a o anları anları kameraya aldı.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un ofisini bastı! Nedeni...
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