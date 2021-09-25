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Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım: Ben bu melekle dokuz yıl yaşadım
Ebru Şallı, Nisan 2020'de lenf kanseri nedeniyle 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ve duygusal mesajlarla kutladı. Şallı, "Ponçiğim' dediği Pars'a, "Tüm Türkiye şahit oldu, melekler de yaşar" diyerek seslendi.
Erbu Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetti.