Ebru Şallı'dan romantik kutlama!

2019 dünyaevine giren Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. 44 yaşındaki Şallı, eşiyle birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Şallı, paylaşımlarına “Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.
İki çocuk annesi Şallı, eşiyle farklı zamanlarda çekilen fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.
"BEN BU MELEKLE DOKUZ YIL YAŞADIM"
Öte yandan Ebru Şallı, dün de nisan 2020'de lenf kanseri nedeniyle dokuz yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ve duygusal mesajlarla kutladı.
Şallı, fotoğrafların altına "Seni tarifsiz seviyorum Ponciğim. İyi ki doğdun meleğim benim. Doğum günün kutlu olsun! İyi ki seni doğurmuşum. Bana yaşattığın her şey için, mesajların ve işaretlerin için sana teşekkür ederim.. Eşsiz kokun hep hücrelerimde benimle hep, her an meleğim. Tüm Türkiye şahit oldu meleklerde yaşar" notunu düştü.