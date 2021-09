Ebru Şallı'dan romantik kutlama!

"BEN BU MELEKLE DOKUZ YIL YAŞADIM"

Öte yandan Ebru Şallı, dün de nisan 2020'de lenf kanseri nedeniyle dokuz yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ve duygusal mesajlarla kutladı.

Şallı, fotoğrafların altına "Seni tarifsiz seviyorum Ponciğim. İyi ki doğdun meleğim benim. Doğum günün kutlu olsun! İyi ki seni doğurmuşum. Bana yaşattığın her şey için, mesajların ve işaretlerin için sana teşekkür ederim.. Eşsiz kokun hep hücrelerimde benimle hep, her an meleğim. Tüm Türkiye şahit oldu meleklerde yaşar" notunu düştü.