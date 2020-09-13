Ebru Şallı'dan eşine reklam desteği

Ebru Şallı, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşi Uğur Akkuş’a destek oldu. Eşinin firması için yeni maskeler tasarlayan model, fotoğrafların altına, “Hijyenik, yıkanabilir maskelerimize yenilerini de kattık. Ayrıca siperlikli şapkalarımız ve çocuk maskelerimiz yine yıkanabilir ve tekrar tekrar kullanılabilir” diye yazdı.