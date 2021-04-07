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Ebru Şallı'dan Demet Akalın açıklaması: Çocukların yeri Tiktok değil!

Ebru Şallı'dan Demet Akalın açıklaması: Çocukların yeri Tiktok değil! Ebru Şallı, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Şallı, Demet Aklın'ın kızı Hira'nın TikToker’lara 7 bin TL kaptırdığı iddiasıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Nişantaşı'nda bir klinikten çıkarken görüntülenen Ebru Şallı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilaç takviyesi aldığını söyledi. Pilates ve spor dışında doktor kontrolünde damardan ilaç alınması gerektiğini ifade eden eski manken, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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