Ebru Şallı'dan Demet Akalın açıklaması: Çocukların yeri Tiktok değil!

Nişantaşı'nda bir klinikten çıkarken görüntülenen Ebru Şallı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilaç takviyesi aldığını söyledi. Pilates ve spor dışında doktor kontrolünde damardan ilaç alınması gerektiğini ifade eden eski manken, muhabirlerin sorularını yanıtladı.