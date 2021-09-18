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Ebru Şahin'in son hali şaşırttı! Yeni dizi için imaj değiştirdi
Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evlilik hazırlığında olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, TRT'nin yeni dizisi Destan'la izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu dizi için imaj değişikliğine giden Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde basketbolcu Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyuran Ebru Şahin yeni projesinin çekimlerine de başladı.