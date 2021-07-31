Ebru Şahin'in partneri belli oldu!

Son olarak dönem dizisi Hay Sultan’ı yöneten Emir Khalilzadeh’in çekeceği diziyi Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir erdem yazıyor.

Akkız’ın hikâyesini anlatan dizide Ebru Şahin’in partneri Batuga karakteri için titiz bir çalışma yapıldı ve sonunda güçlü oyunculuğuyla öne çıkan Edip Tepeli de karar kılındı.