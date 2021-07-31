Ebru Şahin'in partneri belli oldu!

Hem güzelliği hem de başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ebru Şahin, “Hercai”nin ardından çok sayıda teklif almış ve sonunda Bozdağ Film’in Atv için çekeceği “Destan” dizisiyle anlaşmıştı. 8. yüzyılda geçen etkili bir aşk hikâyesini beyazcama taşıyacak olan dizinin çekimleri ağustos ortasında başlayacak.
Son olarak dönem dizisi Hay Sultan’ı yöneten Emir Khalilzadeh’in çekeceği diziyi Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir erdem yazıyor.
Akkız’ın hikâyesini anlatan dizide Ebru Şahin’in partneri Batuga karakteri için titiz bir çalışma yapıldı ve sonunda güçlü oyunculuğuyla öne çıkan Edip Tepeli de karar kılındı.
Senaryosunu okuyan herkesin çok beğendiği projede Kaan Çakır, Filiz Ahmet ve Selim Bayraktar da rol alacak. Merakla beklenen dizinin cast çalışmaları sürüyor. (TV100)