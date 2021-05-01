Ebru Şahin dizi biter bitmez yeni işe başladı!

Hercai dizisi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Ebru Şahin, geçtiğimiz hafta dizinin final yapmasıyla kendine yeni bir hobi buldu.

Ebru Şahin, Hercai dizi sinden sonrakendine yeni bir hobi edindi. 3 yıldır dizi için Mardin ’de olan oyuncu, orada pek çok dostluk da kurdu.

Mardin’in muhteşem manzarası eşliğinde çekilen dizi süresince, boş vakitlerinde bölge de bol bol gezi fırsatı da buldu.

Şimdi hayranları, onun ekrana nasıl bir dizi ve rolle döneceğini merakla beklemeye başladı. Ebru Şahin ise dizinin final bölümünün ekrana geleceği hafta boyunca setteydi.

Henüz dinlenme fırsatı bulamadı ama boşluğunu değerlendirmek için de yeni bir uğraş edindiğini Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla gösterdi. Ahşap boyama yapan oyuncu, yoğun geçen çekimlerin ardından kendine yeni bir hobi bulmuş.