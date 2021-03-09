Ebru Şahin, ‘Güçlü Kadınlardan Genç Kızlara’ etkinliği kapsamında Cannes ve ‘Şuursuz Aşk’ filminin galasında giydiği Raşit Bağzıbağlı imzalı elbiselerini, Türk Eğitim Vakfı yararına Givin İyilik Platformu’na bağışladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında genç kızların eğitim ve öğretimlerine destek olmak amacıyla kıyafetlerini ve birçok aksesuarını vakfa bağışlayan Şahin, 24 saatin sonunda elde edilen gelirle 34 genç kızın bir aylık eğitim masrafını karşılamış oldu. Oyuncu, “Geçmişte ihtiyaç duyduğum an bana el uzatıp başarı bursu vererek eğitimime destek olan sevgili TEV ailesine ve geleceğin güçlü kadınlarına Givin aracılığı ile yardımcı olabilme imkanı bulabildiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.
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- Ebru Şahin'den genç kızlara büyük destek!
Ebru Şahin'den genç kızlara büyük destek!
09 Mart 2021 Salı - 8:52 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 8:56
‘Şuursuz Aşk’ filminin galasında ve Cannes’da giydiği kıyafetleri ‘Güçlü Kadınlardan Genç Kızlara’ etkinliğine bağışlayan Ebru Şahin, 34 genç kızın aylık eğitim masrafını karşıladı.
Ebru Şahin, ‘Güçlü Kadınlardan Genç Kızlara’ etkinliği kapsamında Cannes ve ‘Şuursuz Aşk’ filminin galasında giydiği Raşit Bağzıbağlı imzalı elbiselerini, Türk Eğitim Vakfı yararına Givin İyilik Platformu’na bağışladı.