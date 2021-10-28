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Ebru Polat ve Bahar Candan birlikte program sunacak

28 Ekim 2021 Perşembe - 12:44 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 12:44

Uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başlayan Flash Tv, dikkat çeken atılımlar yapıyor. Şimdiye kadar anlaştığı çarpıcı isimlerle gündeme gelen Flash Tv, rakiplerinin karşısına bir magazin programı yayına almaya hazırlanıyor.


Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Nazif Okumuş, Serhat Ulueren, Akif Beki, Atilla Taş, Seda Akgül, Fehmi Koru, Çağlar Cilara gibi birçok önemli ismi kadrosuna katan kanal, şimdi de öğlen kuşağında yayınlanan magazin ve aktüel programlarına rakip olacak yeni bir program start alıyor.
 
AL SANA HABER BAŞLIYOR
 
Sivri diliyle bilinen Seyhan Soylu moderatörlüğünde “Al Sana Haber” programı Flash TV’de yayın hayatına başlıyor. Medya Radar’ın özel haberine göre; Nihat Doğan, Tuğba Ekinci, Ebru Polat, Erol Köse ve Bahar Candan’ın yer alacağı program 1 Kasım’da başlayacak ve her gün saat 15:00 ile 17:00 arası ekranlara gelecek.

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