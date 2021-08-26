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Ebru Polat koronavirüse yakalandığını duyurdu!

26 Ağustos 2021 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 13:05

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Polat, koku alamadığını söyledi.


Enis Arıkan ve Ezgi Mola'dan sonra son olarak şarkıcı Ebru Polat'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı.
 
Ebru Polat kötü haber sosyal medya hesabından duyurdu. "O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum" diyen şarkıcı, dört kez test yaptırdığını bunlardan ikisinin negatif, diğer ikisinin pozitif çıktığını belirtti.
 
KONSERLERİNİ ERTELEDİ
 
Polat, "Kendini ne kadar korursan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona olsa bile anlamadığım için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm. Hafta sonu tekrar test yaptıracağım. Umarım negatif çıkar. Şimdilik hafta sonu olan Eskişehir ve Bodrum konserlerimi başka bir tarihe erteliyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın. Gerçekten çok önemliymiş" dedi.
 
Polat koku alamadığını ama tat aldığını da sözlerine ekledi.

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