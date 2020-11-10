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Ebru Polat'ın yüzüğü dikkatlerden kaçmadı! 'Nişanlım' dedi...
Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı Tolgahan Yıldız ile birlikte görüntülendi. Polat'ın yüzüğü dikkat çekti...
Şarkıcı Ebru Polat, bir süredir aşk yaşadığı Tolgahan Yıldız ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde sevgilisi olduğu düşünülen kişi hakkında "Aramızda çok yaş farkı var, kendisi 26 yaşında. Ailemden onay çıkmadı" demişti.