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Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti

14 Temmuz 2020 Salı - 20:17 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 20:17

Ünlü sunucu Ebru Akel, işadamı Özer Sancak ile 8 yılık evliliği tek celsede bitti.


Son zamanlarda ünlü çiftin evliliklerinde  kara bulutlar dolaşıyordu. Aile büyükleri evlilik için çok mücadele verse de, pandemi döneminde yaşanan derin görüş ayrılıkları evliliğin sonunu getirdi.  Ünlü çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çiftin evliliğinden olan çocukları Eren Sancak'ın velayeti Ebru Akel'e verildi. (Hürriyet)

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Ebru Akel Özer Sancak işadamı
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