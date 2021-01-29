Ebru Akel: Sektöre yön veriyoruz

Ebru Akel, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Akel, televizyon sektöründe ilk denilen birçok şeyi yaptığını söyledi.

Etiler'de bir mağazadan alışveriş yaparken görüntülenen Ebru Akel , muhabirlerin sorularını yanıtladı. Akel, “Dün kendimi eşofman almıştım. Bugün de oğlum Eren’e bir şeyler aldım. Bu dönemde eşofman ile dolaşmaya alıştım. Böyle çok rahat oluyor” diye konuştu.

22 yıldır televizyonda program yapan Ebru Akel’e son yıllarda ekranlara gelen programları beğenip beğenmediği soruldu. TV’de büyük bir emeğin olduğunu ifade eden Akel, “Televizyonda yapılan her işte büyük bir emek var. Psikolojik, fiziksel, duygusal, bilgi birikiminizi ortaya koymanız gereken işler. Bu anlamda ‘Şunu beğenmiyorum’ demek ayıp olur. Bütün emekçilere selam olsun” dedi.