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Ebru Akel programa davet ettiği doktora aşık oldu! El ele görüntülendiler
Ebru Akel, kalbini programına davet ettiği doktora kaptırdı. Ünlü sunucu ile yaklaşık bir yıl önce programında tanıştığı sevgilisi, ilk kez el ele objektiflere yakalandı.
Oğlu Eren'in babası Özer Sancak ile sekiz yıllık evliliği Temmuz 2020'de tek celsede sona eren ve uzun süredir kalbi boş olan Ebru Akel, yeni bir aşka yelken açtı.