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Ebru Akel plajda böyle görüntülendi

2012 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Özer Sancak'tan boşanan Ebru Akel, 7 yaşındaki oğlu Eren ile tatile çıktı.

Ebru Akel plajda böyle görüntülendi Bodrum Gündoğan'da görüntülenen Ebru Akel, uzun süre telefonla konuştu.
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