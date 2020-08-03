EBA Yaz Okulu ders programı! EBA TV İlkokul, ortaokul, Lise yaz okulu yayın akışı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) TRT EBA TV kanallarında yayınlanacak 3-7 Ağustos yaz okulu ders programı belli oldu. İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programları...

TRT EBA TV kanallarında "yeni nesil öğrenme" içerikli yaz okulu programı devam ediyor. TRT EBA TV kanallarında yayınlanacak 3-7 Ağustos yaz okulu ders programı belli oldu.

Çocukların ve gençlerin ilgi ve isteklerine uygun tasarlanmış yeni nesil öğrenme içeriklerinin ve etkileşimli sunumların yer alacağı farklı kuşak programlar ekranlarda olacak.

Yaz okulunda, çocuk dostu eğitim yayınları, çocuklara ve gençlere yönelik özel tasarlanmış yeni nesil dersler, yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar yer alıyor. Öğrencilerin okuldan uzakta kaldığı dönemde, zayıf kaldıkları alanları telafi edebilmeleri ve geliştirebilmeleri için hazırlanan derslerde, farklı kurgular ve renkli içerikler de bulunuyor.

EBA TV İLKOKUL YAZ OKULU YAYIN AKIŞI (3-7 AĞUSTOS)

EBA TV ORTAOKUL YAZ OKULU YAYIN AKIŞI (3-7 AĞUSTOS)

EBA TV LİSE YAZ OKULU YAYIN AKIŞI (3-7 AĞUSTOS)