EBA yaz kursu ve başvuru tarihleri – EBA yaz kursu ne zaman başlıyor? EBA DKY kurs başvurusu!

EBA yaz kursu hakkında yapılan araştırmalar arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) olarak verilen EBA yaz kursu 2020 başvuru tarihileri merak ediliyor. e-Kurs başvuruları yaparak kurs hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler ve öğretmenler EBA yaz kursu başvuru tarihleri konusunu yakından takip ediyor. Peki, EBA yaz kursu ne zaman başlıyor? EBA yaz kursu başvurusu nasıl yapılır? İşte EBA yaz kursu öğrenci başvuru tarihleri ve EBA DYK kurs başvuru detayları…

EBA kurs tarihleri her yıl, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenerek açıklanır. 2019-2020 DYK kurs takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İlk kurslar takvime göre 30 Eylül 2019 tarihinde başladı ve 7 Haziran 2020 tarihinde tamamlanadı. Öğretmenler kurs başvuru talebinde bulunurken, kursta öğretmen olmak için de başvurabildikleri EBA yaz kursu hakkında araştırmalar yaz mevsimin gelmesiyle yoğunluk kazandı. Peki, EBA yaz kursu ne zaman başlıyor? İşte EBA yaz kursu başvuru tarihleri ve EBA DKY kurs başvurusu…

EBA YAZ KURSU BAŞVURU TARİHLERİ

EBA yaz kursları 4 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp, 8 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek.

2019-2020 E-KURS TAKVİMİ

İŞLEMLER YILLIK KURSLAR YAZ DÖNEMİ KURSLARI Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 9-13 Eylül 2019 8-14 Haziran 2020 Öğretmen başvurularının alınması. Ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 14-18 Eylül 2019 15-21 Haziran 2020 Öğrenci başvurularının alınması. 19-23 Eylül 2019 22-28 Haziran 2020 Kurs sınıflarının oluşturulması. 24-29 Eylül 2019 29 Haziran 2020 3 Temmuz 2020 Kursların başlaması. 30 Eylül 2019 4 Temmuz 2020 Kursların tamamlanması. 7 Haziran 2020 28 Ağustos 2020

EBA YAZ KURSU BAŞVURUSU NASIL ve NEREDEN YAPILIR?

e-kurs meb.gov.tr öğrenci girişi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca yine bu adresler üzerinden kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları gibi hizmetler yer almaktadır.

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusu yapabilecekler.

Açılacak olan kurslar tamamen ücretsizdir. Katılım sağlamaya devam eden öğrencilerden kurs ücreti alınmaz. Kurslar yıllık düzenlenmekte olup, sınıflara göre değişiklik göstermekte. ;5,6,7,8,9,10 ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler

için eylül ayında başlamaktadır. 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında kurslar başlatılır.

KURS DERS SAATLERİ VE SÜRELERİ

Kurslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre planlanır. Yıllık ve yaz dönemi olmak üzere iki süre belirlenir. Kurslar normal ders saatleri haricinde en fazla 22.00'a kadar devam eder ve kurs süreleri 40 dakikadır.

DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzda yaptığı açıklamada; kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devam zorunlulukları vardır. Toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5'ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinmekte. Devamsızlık bilgileri otomatik olarak e-Kurs modülüne işleneceği için öğrenciler devamsızlık bilgilerini internetten sorgulayabilirler.