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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri! 19 - 23 Ekim ders programı! TRT EBA TV canlı yayın izle!

19 Ekim 2020 Pazartesi - 10:39 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 10:39

Lise, ortaokul, ilkokul öğrencileri EBA TV ders programını merak ediyor. 19-23 Ekim 2020 TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayınlandı. Okullarda yüz yüze eğitime başlayan bazı sınıflar belirli günlerde EBA sistemi üzerinden derslerini takip ediyor. İşte 19 - 23 Ekim lise, ortaokul, ilkokul tüm sınıflar ders programı...


Okullarda yüz yüze eğitime başlayan bazı sınıflar okula gitmedikleri günlerde derslerini EBA TV'den takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 19-23 Ekim 2020 TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayınladı. TRT EBA TV 19 Ekim 2020 Pazartesi lise, ortaokul, ilkokul tüm sınıflar ders programı (yayın ders saatleri) canlı yayın akışı pek çok öğrenci tarafından merak ediliyor. İşte 19 - 23 Ekim lise, ortaokul, ilkokul tüm sınıflar ders programı ve TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme internet linkleri...
 
EBA TV 19 Ekim 2020 Pazartesi canlı yayın başladı! Corona virüs nedeniyle okullarda uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Okullarda yüz yüze eğitime başlayan bazı sınıflar okula gitmedikleri günlerde derslerini EBA TV'den takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 9 - 23 Ekim lise, ortaokul, ilkokul tüm sınıflar ders programını yayınladı. 
 
 
 
 
 
İLKOKUL 19-23 EKİM DERS PROGRAMI 
 
 
ORTAOKUL 19-23 EKİM DERS PROGRAMI 
 
LİSE DERS PROGRAMI 
 

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