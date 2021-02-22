EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! İşte EBA'ya giriş ekranı!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başladı. Ders içerikleri haricinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik de özgün programlar da hazırlayan TRT EBA ders programı merak ediliyor. Peki, EBA'ya giriş nasıl yapılır? EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve ders saatleri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA ve TRT EBA TV ders programları belli oldu. Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görüldükten hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliği ile oluşturulan TRT EBA TV İlkokul/Anaokulu, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarında eğitim hız kesmeden devam ediyor.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başladı. Ders içerikleri ve özel programlarıyla 18 milyon öğrenciye hizmet veren TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise'de haftanın ilk gününde yeni programlar belli oldu.
EBA CANLI DERS UYGULAMASI İNDİR
Android ve iOS cihazlar için aşağıdaki bağlantıları kullanarak EBA canlı ders uygulamasının ücretsiz bir şekilde indirip, kullanabilirsiniz.
İŞTE DERS PROGRAMI
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 22 ŞUBAT - 28 ŞUBAT 2021
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 22 ŞUBAT - 28 ŞUBAT 2021
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 22 ŞUBAT - 28 ŞUBAT 2021
EBA TV CANLI YAYIN TÜRKSAT FREKANS KANAL BİLGİLERİ
EBA ŞİFRE ALMA İŞLEMİ 2021
"EBA Giriş" ekranında Öğrenci EBA yolunu izle.Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.
TC Kimlik Numaranı gir.
Bir doğrulama yöntemi seç.
e-Postayı seçtiysen:
Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.
Cep telefonunu seçtiysen:
Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.