EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı! İşte EBA'ya giriş ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA'da, ilkokul, ortaokul ve liseler için ders programını paylaştı. Ders içerikleri ve özel programlarıyla 18 milyon öğrenciye hizmet veren TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise'de haftanın ilk gününde yeni programlar belli oldu. Peki, EBA'ya giriş nasıl yapılır? EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve ders saatleri ile ilgili tüm detaylar...

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT -EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başladı. Ders içerikleri haricinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik de özgün programlar da hazırlayan TRT EBA ders programı merak ediliyor. Peki, EBA'ya giriş nasıl yapılır? EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve ders saatleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA ve TRT EBA TV ders programları belli oldu. Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görüldükten hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliği ile oluşturulan TRT EBA TV İlkokul/Anaokulu, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarında eğitim hız kesmeden devam ediyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başladı. Ders içerikleri ve özel programlarıyla 18 milyon öğrenciye hizmet veren TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise'de haftanın ilk gününde yeni programlar belli oldu.

EBA CANLI DERS UYGULAMASI İNDİR Android ve iOS cihazlar için aşağıdaki bağlantıları kullanarak EBA canlı ders uygulamasının ücretsiz bir şekilde indirip, kullanabilirsiniz. ANDROİD CİHAZLAR İÇİN TIKLAYIN iOS CİHAZLAR İÇİN TIKLAYIN

İŞTE DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 22 ŞUBAT - 28 ŞUBAT 2021

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 22 ŞUBAT - 28 ŞUBAT 2021

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 22 ŞUBAT - 28 ŞUBAT 2021

EBA TV CANLI YAYIN TÜRKSAT FREKANS KANAL BİLGİLERİ