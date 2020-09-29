EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders izle: EBA TV girişi ve 29 Eylül EBA TV canlı ders programı giriş ekranı…

Uzaktan eğitim devam ederken, EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri de araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV canlı ders saatlerini ve derslerinin yer aldığı haftalık ders programını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. İşte, 29 EBA TV canlı ders programı saatleri...

Milli eğitim Bakanlığı EBA TV canlı ders programını paylaştı. 21 Eylül'de sadece birinci ve okul öncesi öğrencileri için yüz yüze eğitim başlamış diğer sınıflardaki öğrencilerin eğitiminin uzaktan başlamasına karar verilmişti. Eğitimlerine uzaktan devam eden İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV canlı ders giriş ekranını araştırıyor. İşe EBA canlı ders programı ve saatleri…

EBA GİRİŞİ: NASIL ŞİFRE ALINIR?

''EBA Hesap Oluştur'' seçeneğini tıkladıktan sonra e-Okul bilgileri eksiksiz girilir. Ardından ''Giriş'' butonuna tıklanır. EBA hesabı için gerekli yeni şifre oluşturulur. Öğrencinin kendisine veya velisine ait mail adresi ile birlikte telefon numarası girilir ardından ''Şifre Oluştur'' seçeneğine tıklanır.

Sisteme girilen telefon numarasına gelen doğrulama kodu ekrana girilir, peşine ''Gönder'' seçeneği tıklanır. Adımlar eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra EBA Giriş ekranına yönlendirilir. Açılan pencerede T.C. kimlik numarası ve EBA şifresi ile sisteme ulaşılabilir.

29 EYLÜL İLKOKUL CANLI DERS SAATLERİ

29 EYLÜL ORTAOKUL CANLI DERS SAATLERİ

29 EYLÜL LİSE CANLI DERS SAATLERİ

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ