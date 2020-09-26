EBA TV canlı ders programı! 28 Eylül – 2 Ekim EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı…

EBA TV 28 Eylül - 2 Ekim ders programı belli oldu. 2020 - 2021 Eğitim öğretim yılı bu sene uzaktan devam edecek. EBA TV üzerinden ders gören öğrenciler EBA TV canlı ders programını ilgiyle takip ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin saat kaçta, hangi derslere gireceği EBA ders programıyla belli oluyor. İşte EBA TV canlı ders programı…

Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV 28 Eylül - 2 Ekim ders programı belli oldu. EBA canlı ders programı, İlkokul, ortaokul ve lise için farklı saat dilimlerinde ayarlanıyor. İşte EBA TV canlı ders programı…

EBA TV GİRİŞİ

1. e-Okul bilgilerini EBA'ya girmelisin.

2. Bundan sonra kullanmak üzere bir şifre belirle ve kutucuklara yaz.

3. Dilersen e-posta ve telefon bilgilerini de girersin ki şifreni unutursan kurtarabilesin.

4. Bunları içeride 'Profilim' ekranına girerek de düzenleyebilirsin.

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI