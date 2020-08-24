EBA seminer izle | EBA seminerleri nereden izlenir? EBA seminer girişi

EBA TV canlı yayını seminerlerin başlamasıyla yoğun bir şekilde aranıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada öğretmenler sene başındaki seminer çalışmalarını yüz yüze okullarda yapacak. Seminer çalışmaları ise 24 - 28 Ağustos tarihileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan mesleki çalışma programı kapsamında yapılacak. EBA TV üzerinden yapılacak seminerleri izleme linki araştırılıyor. EBA seminer izleme linki…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre öğretmenler sene başındaki seminer çalışmalarını yüz yüze olacak şekilde okullarında 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Buna bağlı olarak EBA TV canlı yayın izleme linki yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öte yandan, bu süreçte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesi ve EBA TV Yaz Okulu üzerinden öğrencilere sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek için alternatifler sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi. İşte EBA seminer izleme linki…

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Açıklanan mesleki çalışma programına göre 24 Ağustos 2020 tarihinde seminer çalışmaları ile olarak Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın EBA üzerinden yayınlanacak konuşması ile başlayacak ve ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılış konuşması ile devam edecek.