EBA öğretmen seminer canlı yayın 2020: EBA’dan seminer nasıl izlenir? Online ara dönem seminer programı…

Öğretmenlerin 16-20 Kasım ara tatil çevrim içi seminer çalışma programı hakkındaki aramalar yoğunluk kazandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm okul/kurum yöneticileri ve öğretmenler 16-20 Kasım tarihleri arasında ara tatil döneminde çevrim içi seminerlere katılacak. Peki, EBA’dan seminer nasıl izlenir? EBA seminer canlı yayın izleme linki…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki Çalışma Programı yayınlandı. 16- 20 Kasım 2020 tarihleri arasında internet üzerinden düzenlenecek olan Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı yayınlandı. Çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi olacağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil öğretmen seminerleri hakkında açıklama yaparak seminerlerin çevrim içi olacağını açıklamıştı. İşte Online ara dönem seminer programı ve EBA öğretmen seminer canlı yayın…

ÖĞRETMENLERİN SEMİNER EBA TV’DE!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan programda ‘’2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 16-20 Kasım 2020 mesleki çalışma programı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 15.10.2019 tarihli 30919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği doğrultusunda 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası programı çerçevesinde çevrim içi olarak hazırlanmıştır.’’ denildi.

EBA ÖĞRETMEN SEMİNERİ CANLI NASIL İZLENİR?

EBA öğretmen girişi için öncelikle EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılmalı. Açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına girilir. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.

EBA SEMİNER CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

16-20 KASIM ONLİNE ARA TATİL SEMİNER PROGRAMI