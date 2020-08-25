EBA DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? E-kurs (meb gov tr) DYK başvuru ekranı!

DYK kurs başvuruları hakkındaki açıklamalar yakından takip ediliyor. DYK kursu öğretmen başvuruları 21 Ağustos’ta başladı, bugün sona eriyor. 26-30 Ağustos 2020 tarihleri aralığında da DYK öğrenci başvuruları alınacak. https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek başvurular nasıl yapılır? DYK başvuru ekranı…

DYK kursu öğretmen başvuruları 21 Ağustos tarihinde başladı, 25 Ağustos bugün sona erecek. DYK öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması işlemleri için kısa bir süre kaldı. Öte yandan Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak DYK öğrenci başvurular ise 26 – 30 Ağustos arası yapılacak. Peki e-kurs başvurusu nasıl yapılır? E-kurs başvuru ekranı üzerinden DYK başvurusu nasıl yapılır?

DYK KURS BAŞVURUSU NASIL ve NEREDEN YAPILIR?

DYK e kurs öğretmen başvuruları 21 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığında alınıyor.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.

DYK KURS BAŞVURU EKRANI

DYK İŞ TAKVİMİ

1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.