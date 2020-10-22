EBA dünyanın en çok tıklanan eğitim sitesi oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin dijital platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA), dünyada en çok ziyaret edilen eğitim alanı internet siteleri arasında 1'inci sıraya yükseldiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim platformu EBA'nın, dünyada en çok ziyaret edilen eğitim alanı internet siteleri arasında 1'inci sıraya yükseldiğini açıkladı.

Corona virüs küresel salgını sürecinde ulusal ölçekte uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem istatistiklerini de geride bırakarak, kullanım miktarı ve internet trafiği kriterlerine göre eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada ilk sıraya yükseldi.

EBA 27 BASAMAK YÜKSELDİ! BİRİNCİ SIRAYA OTURDU!

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, yerli ve milli dijital eğitim platformu EBA'nın, 1 Ekim tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 27 basamak yükselerek küresel ölçekte eğitim alanında birinci sıraya çıktığını belirtti. Yılmaz, bu artışta, yaz dönenimde yapılan iyileştirmelerin ve altyapı yatırımlarının oldukça büyük etkisi olduğunu kaydetti.