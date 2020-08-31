- Haberler »
- Eğitim Haberleri »
- EBA ders tekrar saatleri! EBA ters tekrar saatleri saat kaçta? İlkokul (1.2.3.4 sınıf), ortaokul (5.6.7.8. sınıf), lise TRT EBA TV tekrar saatleri…
EBA ders tekrar saatleri! EBA ters tekrar saatleri saat kaçta? İlkokul (1.2.3.4 sınıf), ortaokul (5.6.7.8. sınıf), lise TRT EBA TV tekrar saatleri…
31 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:40 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 9:40
TRT EBA ders tekrarı ne zaman? yeni eğitim-öğretim yılının uzaktan başlamasının ardından en çok sorulan sorulardan biri oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yeni yılda öğrencilere seslendi. Selçuk, “Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var” diye konuştu. Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılını başlatan ilk zili çaldı, diyerek yeni eğitim-öğretim yılının uzaktan eğitimle başladığını duyurdu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı. Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek.
EBA TV DERS PROGRAMI TEKRAR SAATLERİ
İlkokul
Ortaokul