EBA'da sorun mu var? Eba neden açılmıyor?

'Eba neden açılmıyor?' sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. EBA üzerinden derslerini görüntüleyemeyen öğrenciler, erişim sorununun neden kaynaklandığını ve EBA sorununun ne zaman düzeleceğini öğrenmek istiyor. Peki, EBA'da sorun mu var? Eba neden EBA çöktü mü? Eba neden açılmıyor? EBA yükleniyor uyarısı nedir? İşte EBA sorunu hakkında merak edilen soruların cevapları...

Milyonlarca öğrenci EBA üzerinden uzaktan eğitim le derslerini işliyor. Ancak bugün yaşanan EBA sorunu ile ilgili öğrenciler araştırma yapıyor. Peki, EBA'da sorun mu var? Eba neden EBA çöktü mü? Eba neden açılmıyor? EBA yükleniyor uyarısı nedir? EBA sorunu hakkında detaylar...

EBA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

EBA sistemine ara ara erişim sıkıntısı yaşanıyor. Erişim sıkıntısının yoğunluktan dolayı olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili MEB 'den resmi açıklama yapılmadı.

"MAPPING VERİSİ ALINAMADI" NE DEMEK?

Bağlantı yapmaya çalışan öğrencinin eğitim sistemi sunucularına ulaşamadığını veya verileri alamadığını söyleyen bir mesaj.

Sunucu yoğunluğu

İnternet yoğunluğu

Çok sık giriş denemeleri

Kullanıcının bağlantısının kesilmesi

İnternette oluşan kopmalar

Bulunduğunuz bölgede yoğun kullanımlar

Kullanıcıya yapılan engelleme.

EBA İLE İLGİLİ SORUNLAR NASIL ÇÖZÜLÜR?

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarımdan “EBA Canlı Ders” açılırken sistem hatası alıyorum. Ne yapmalıyım?

Önce Windows Update'ten (Windows Güncelle) işletim sisteminizin son güncelleştirmelerini denetleyiniz ve hepsini yüklediğinizden emin olunuz. Muhtemelen Windows’un eski bir sürümünü kullanıyorsunuz. Bu nedenle bilgisayarınızda bazı dosyalar eksik olabilir. Bunları tamamlamak için Microsoft ’un bu tür sorunlar için önerdiği programı kurup tekrar deneyiniz.

İndir → https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe

Bu uygulamayı kurmak için bilgisayarınızda yönetici rolünde olmanız gerekir. Eğer uygulamayı kurmakta sorun yaşıyorsanız, bilgisayarınızı edindiğiniz kurumdan destek alabilirsiniz.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarımdan canlı derslerde “Başlat” düğmesine tıkladığımda bağlantı hatası alıyorum. Ne yapmalıyım?

• Windows güvenlik duvarını kapatmalısınız. Güvenlik duvarı, “EBA Canlı Ders”in internet erişimini kısıtlıyor olabilir. Güvenlik duvarını kapattığınız hâlde sorun yaşamaya devam ediyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamalısınız.

“Windows + R” kısayol kombinasyonuyla açabileceğiniz “Çalıştır” ekranına, “inetcpl.cpl” yazınız ve “Tamam” düğmesine tıklayınız.

Açılan penceredeki “Gelişmiş” sekmesine tıklayınız ve listedeki “TLS 1.0 Kullan”, “TLS 1.1 Kullan” ve “TLS 1.2 Kullan” kutucuklarını işaretleyiniz.

Tamam düğmesine tıklayıp tekrar deneyiniz.

Antivirüs programı kullanıyorum ve canlı derslerde “Başlat” düğmesine tıkladığımda bağlantı hatası alıyorum. Ne yapmalıyım?

Antivirüs programı kullanıyorsanız, izinlerini kontrol etmelisiniz. Bazı antivirüs programları, “EBA Canlı Ders”in internet erişimini kısıtlıyor olabilir.

Antivirüs programının güvenlik duvarı ayarlarını kontrol ederek, orada da varsa engeli kaldırmalısınız.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarımdan “EBA Canlı Ders” açılırken sistem hatası alıyorum. Ne yapmalıyım?

Önce Windows Update'ten (Windows Güncelle) işletim sisteminizin son güncelleştirmelerini denetleyiniz ve hepsini yüklediğinizden emin olunuz. Muhtemelen Windows’un eski bir sürümünü kullanıyorsunuz. Bu nedenle bilgisayarınızda bazı dosyalar eksik olabilir. Bunları tamamlamak için Microsoft’un bu tür sorunlar için önerdiği programı kurup tekrar deneyiniz.

İndir → https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe

Bu uygulamayı kurmak için bilgisayarınızda yönetici rolünde olmanız gerekir. Eğer uygulamayı kurmakta sorun yaşıyorsanız, bilgisayarınızı edindiğiniz kurumdan destek alabilirsiniz.

“EBA Canlı Ders güncellendi!” uyarısı aldım. Uygulamanın eski versiyonunu silmem gerekir mi?

Gerekmez. Güncel uygulamayı indirip kurulumu tamamlayarak canlı derslerinize devam edebilirsiniz.