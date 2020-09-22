EBA çöktü mü? MEB ‘Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ hakkında açıklama yaptı!

Koronavirüs salgınında uzaktan eğitimin başladığı, öğrenci ve öğretmenin dersler kullandığı Eğitim Bilişim Ağı hakkında araştırmalar devam ediyor. Sistem yoğunluk nedeniyle çöktü. Bakanlık ise yaptığı açıklamada EBA TV üzerinden yayının devam ettiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı ise EBA'daki sorununun çözülmesi için çalışmanın devam ettiğini belirtti...

Yüz yüze eğitim yerine kullanılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem "çok kalabalık" uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da EBA'daki bağlantı sorununun talep patlamasından kaynaklandığını ve teknik birimlerin sorunun çözümü için çalıştığını belirtti.

Öğrenciler ve öğretmenler bu uyarı ile karşılaştı "Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi'nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…

DÜNYANIN ÇOK BÜYÜK SİTELERİNDE DE DURAKLAMALAR OLUYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'daki bağlantı sorunuyla ilgili gazatecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi "EBA'daki yoğunluk bizim için bir taraftan olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var. Yüz yüze eğitimin başladığı günlerde bu talepte bir sıçrama oldu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyor. Dünyanın çok büyük sitelerinde duraklamalar, aksamalar oluyor. Belli bir süre sonra bu gideriliyor. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz."