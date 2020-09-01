EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulamasıyla ders takibi nasıl yapılır? (EBA cep uygulaması indir)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimi için sunulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) koronavirüs salgını sonra daha da önem kazandı. Uzaktan eğitim sürecinde EBA cep uygulaması da yoğun ilgi görüyor. Cep telefonlarına indirilen EBA uygulaması sayesinde ders içeriklerine, kitaplara, dergilere, eğitsel hizmetlere rahatça bakılabiliyor. Peki EBA cep uygulaması nasıl indirilir? EBA cep uygulaması nasıl kullanılır, ders takibi nasıl yapılır?

EBA cep uygulaması yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından yeniden ilgi görmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecinde faaliyete geçen EBA cep uygulaması hakkındaki araştırmalar da eğitim başlamasıyla arttı. Öğrencilerin bu uygulamayla ders takibi yapabilirken, haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine de bu uygulamayla erişebilecekler. EBA cep uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır? EBA cep uygulaması canlı ders indirme…

EBA CEP UYGULAMASI NEDİR, NASIL İNDİRİLİR?

EBA cep uygulaması, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde hizmete sunulan, öğrencilerin kendi sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabilecekleri sosyal bir platformdur.

Mobil cihazlarınıza EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki yayınlanan haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine erişebilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek de dilediğiniz zaman kullanma imkanına sahip olabilirsiniz.

EBA cep uygulamasına AppStore ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. EBA’ya giriş yapmak için öncelikle öğrencilerin hesap oluşturması gerekiyor.

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EBA CEP UYGULAMASI

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur.