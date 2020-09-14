EBA canlı derslerde 2 yeni değişiklik yapıldı. Yapılan değişikle artık okul idarecileri okulunda yapılan canlı dersleri sayı ve oran bazlı görebilecek.

Uzaktan eğitim EBA TV ve EBA canlı ders üzerinden devam ediyor. Telafi eğitimi 18 Eylül'e kadar devam edecek. 21 Eylül'den itibaren ise 1. sınıflar hariç diğer tüm sınıflar uzaktan eğitime devam edecek.

EBA CANLI DERSLERDE 2 YENİ DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Buna göre artık okul idarecileri artık okulunda yapılan canlı dersleri sayı ve oran bazlı görebilecek. Öte yandan öğretmenler artık canlı derse 5 dakika önceden giriş yapabilecek.

Bir diğer değişiklik ise öğretmen ve öğrencileri ilgilendiriyor. Normalde öğretmen ve öğrenciler belirtilen canlı ders saatinden önce derse giremiyorlardı. Fakat bu yeni gelen değişiklik ile birlikte artık öğretmenler 5 dakika öğrenciler ise 2 dakika önce canlı derse girebilecek.