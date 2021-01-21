EBA canlı dersim var mı? Karne günü ders işlenecek mi 2021, Cuma günü ders var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak devam eğitim ilk dönemi yarın sona eriyor. Öğrenciler yarın karnelerini alacak. Karne heyecanı yaşanırken, öğrenciler karne günü ders olup olmayacağını da sorguluyor, cuma günü okullar açık mı, 22 Ocak Cuma günü online ders var mı? Karne günü ders işlenecek mi, gibi soruları soruyor.

EBA canlı dersim var mı? Cuma günü okullar açık mı? Uzaktan eğitim gören öğrenciler yarın karne alacak. Karnelerini dijital olarak e-okul üzerinden alacak olan öğrenciler cuma günü okulların açık olup olmayacağını, ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediliyor. Peki, cuma günü ders var mı?

Cuma Günü EBA Canlı Dersim Var Mı?

Dijital ortamda karnelerini alacak olan öğrenciler 22 Ocak Cuma günü itibariyle de ara tatile başlayacak.

22 Ocak Cuma günü ders işlemeye bazı özel okullarda canlı ders devam ederken, karne günü ders işlenip işlenmeyeceği ise okul yönetiminin inisiyatifinde olacak.

Devlet Okullarında ise cuma günü ders işlenmeye devam edecek.

EBA 22 OCAK 2021 DERS PROGRAMI