EBA canlı dersim var mı? EBA canlı ders saatleri sorgulama ekranı!

EBA canlı ders milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Günlük canlı ders programı ile saatleri MEB'in EBA sisteminden paylaşıldı. Eğitimlerine uzaktan devam öğrenciler sıklıkla 'EBA canlı dersim var mı?' sorusunu araştırıyor. İşte EBA canlı ders saatleri sorgulama ekranı ve EBA Sınıf bazlı canlı ders çizelgesi!

EBA canlı ders günün ilk saatlerinden itibaren pek çok öğrenci tarafından merak ediliyor. Günlük canlı ders programı ile saatleri MEB 'in EBA sisteminden paylaşıldı. 'EBA canlı dersim var mı?' sorusunu araştıran öğrenciler EBA uzaktan eğitim canlı ders uygulaması ile eğitimlerine devam edebilecek. İşte EBA canlı ders saatleri sorgulama ekranı ve EBA Sınıf bazlı canlı ders çizelgesi!

Tüm seviyedeki tüm öğrenciler için EBA Canlı Sınıf uygulaması kapsamında verilecek dersler okul idareleri tarafından planlanıyor. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda genel olarak Canlı sınıf uygulaması ile ilgili gelişmeler www.eba.gov.tr üzerinden duyuruluyor.