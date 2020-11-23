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- EBA canlı ders giriş ve saatleri | TRT EBA TV 23 Kasım ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı ve EBA mobil uygulama linki…
EBA canlı ders giriş ve saatleri | TRT EBA TV 23 Kasım ilkokul, ortaokul, lise canlı ders programı ve EBA mobil uygulama linki…
23 Kasım 2020 Pazartesi - 9:27 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 9:27
EBA TV canlı ders programı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı EBA ders çizelgesinde değişiklik yaptı ve ilkokul, ortaokul ve lise için tek çizelge hazırlandı. Öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde ikiye bölünen ders programında, öğrencilerin sokağa çıkma yasağının olmadığı 13.00-16.00 saat aralığından yararlanması hedeflendi. Dikkat çeken detaylardan biri ise canlı ders esnasında öğrencilerin kameralarının kapalı kalacak olması. İşte EBA canlı ders giriş ve saatleri ile ders programı ve EBA mobil uygulama linki…
9 günlük ilk ara tatilin ardından dersler başlıyor. EBA'da yeni haftanın ders programı belli oldu, canlı ders anlatımları bugün 09:00'dan 15:00'e kadar sürüyor olacak. Okulların pandemi sürecinde kapalı olması nedeniyle öğrenciler dersleri EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden takip edebiliyor. MEB’in yayınladığı takvimde ise günün canlı ders saatleri ve programı belli
EBA TV 23 KASIM DERS PROGRAMI YAYINLANDI
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