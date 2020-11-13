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e-YDS saat kaçta başlıyor? e-YDS 2020/12 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

13 Kasım 2020 Cuma - 17:07 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 17:07

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 14 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek olan YDS için saatler kaldı. Peki, e-YDS saat kaçta?


ÖSYM tarafından yarın uygulanacak e - YDS sınavına saatler kaldı.  e-YDS 2020/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Peki, e-YDS saat kaçta başlıyor?

e-YDS SAAT KAÇTA?

e-YDS sınavı saat 13:45'te uygulanacak.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

e-YDS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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