e-YDS saat kaçta başlıyor? e-YDS 2020/12 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından yarın uygulanacak e - YDS sınavına saatler kaldı. e-YDS 2020/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Peki, e-YDS saat kaçta başlıyor?
e-YDS SAAT KAÇTA?
e-YDS sınavı saat 13:45'te uygulanacak.
E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
e-YDS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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