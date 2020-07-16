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e YDS başvuru (16 Temmuz 2020)- e-YDS 2020/10 İngilizce başvuru şartları nelerdir?

16 Temmuz 2020 Perşembe - 17:45 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 17:45

e-YDS 2020/10 İngilizce Başvuruları Duyurusu e-YDS 2020/10 İngilizce Başvuruları Duyurusu ÖSYM tarafından yayınlandı. Başvurular 16 Temmuz 2020 – 20 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. e YDS başvuru hakkında merak edilenler…


e-YDS 2020/10 İngilizce Başvurularının Alınması e-YDS 2020/10 İngilizce alanında, 29 Ağustos 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.  

Sınava başvuru süreci, 16 Temmuz 2020 – 20 Ağustos 2020 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 16 Temmuz 2020 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecek. Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile  deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir. Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2020 e-YDS  Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

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