e-YDS 2020/8 İngilizce giriş belgesi linki! e-YDs sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM, e-YDS 2020/8 ingilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. e-YDS 2020/8 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından, e-YDS adayları sınav giriş yerlerini öğrenmek arama motorlarına yöneldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) resmi hesabından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (e-YDS) ilişkin bir duyuru yayımladı. Buna göre, e-YDS 2020/8 İngilizce sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin sitesinden erişime açıldı.

e-YDs sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS 2020/8 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı.

e-YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreler ile alınıyor.

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