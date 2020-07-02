e-YDS 2020/8 İngilizce giriş belgesi linki! e-YDs sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) resmi hesabından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (e-YDS) ilişkin bir duyuru yayımladı. Buna göre, e-YDS 2020/8 İngilizce sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin sitesinden erişime açıldı.
e-YDs sınav giriş belgesi nasıl alınır?
e-YDS 2020/8 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı.
e-YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreler ile alınıyor.
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