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e-YDS 2020/11 İngilizce sınava giriş belgeleri erişime açıldı!

15 Ekim 2020 Perşembe - 15:17 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 15:18

ÖSYM, e-YDS 2020/11 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar sınava giriş belgesini ÖSYM internet sitesinden ulaşabilecek. Peki, e-YDS İngilizce sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte e-YDS 2020/11 İngilizce sınava giriş belgesi öğrenme ekranı...


ÖSYM, e-YDS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar e-YDS sınava giriş belegelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Peki, e-YDS İngilizce sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte e-YDS 2020/11 İngilizce sınava giriş belgesi öğrenme ekranı...
 
ÖSYM, 17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 
 
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde: 
 
"17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.
 
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
 
17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

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