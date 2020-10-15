e-YDS 2020/11 İngilizce sınava giriş belgeleri erişime açıldı!

ÖSYM, e-YDS 2020/11 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar sınava giriş belgesini ÖSYM internet sitesinden ulaşabilecek. Peki, e-YDS İngilizce sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte e-YDS 2020/11 İngilizce sınava giriş belgesi öğrenme ekranı...

ÖSYM, e-YDS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar e-YDS sınava giriş belegelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Peki, e-YDS İngilizce sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte e-YDS 2020/11 İngilizce sınava giriş belgesi öğrenme ekranı...

ÖSYM, 17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

17 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."