E-ticarette yeni dönem! 'Kilitli teslimat'

İnternetten alışveriş yapanları ilgilendiren bir adım atılıyor. Bazı kargo şirketlerinin kargo teslimi için esnafla işbirliğine gitmesinin ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da internet alışverişlerinde teslimat noktası, kilitli dolap ve esnaftan kargodan teslimiyle ilgili esasları belirledi. BTK kararına göre, kargo ve posta gönderilerinin teslimatı için esnaf, işyerleri, site yönetimleri, AVM, plaza yönetimleri ile sözleşme yapılabilecek. Belirli bölgelere yerleştirilecek kilitli teslimat dolaplarıyla da teslimat yapılabilecek, bu tip teslimatlarda tüketiciye ilave ücret yansıtılmayacak.

KİLİTLİ DOLAPLA TESLİMAT

Karara göre, esnaf ve işyerleri, kargo gönderisinin alıcısıyla, teslimat (gel-al) noktası olarak ilişki kuracak. Esnaf ve işyerleriyle teslimat için sözleşme yapılacak. Teslimatlar için büyük site yerleşimleri, AVM'ler, plazalar ile de belirlenecek lokasyonlar üzerinden teslimat için anlaşılabilecek. Karara göre, belirli bölgelere yerleştirilerek teslimat noktası olarak kullanılacak kilitli teslimat dolapları ile de vatandaşlar kargo teslimatlarını alabilecek. BTK kararına göre, alternatif teslimat yöntemlerinin uygulanması nedeniyle tüketiciden ilave ücret talep edilemeyecek.