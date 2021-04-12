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E-ticaret devine 2,8 milyar dolarlık ceza! 'Yol gösterici' dediler

AA |  12 Nisan 2021 Pazartesi - 12:50 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 12:50

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın yetkilileri, tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete kesilen 2,8 milyar dolar para cezasını "yol gösterici" olarak gördüklerini bildirdi.


South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, şirketin  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Joseph Sai, yatırımcılarla ve basın  mensuplarıyla yaptığı konferans görüşmesinde, "Bir platform şirketi olarak  işimiz, temel işletme modelimiz konusunda bir sorun olmadığını bilmek  rahatlatıcı. Bu ceza kararı, tekelleşme karşıtı yasayla bağlantılı özgül  sorunları kavramamız konusunda iyi bir yol gösterici oldu." ifadesini  kullandı.
 
Cezanın Alibaba'ya herhangi olumsuz maddi etkisi olmayacağını ifade  eden Sai, kararın açıklanmasının şirketle ilgili düzenleyici belirsizlikleri  ortadan kaldırarak yatırımlara ve ortaklara güven vereceğini vurguladı.
 
Sai, "Bu meseleyi geride bıraktığımız için memnun olduğumuzu  söyleyebilirim." ifadesini kullandı.
 
2,8 milyar dolar para cezası
 
Çinli e-ticaret şirketi Alibaba’ya, 10 Nisan'da tekelleşme karşıtı  yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolar para cezası kesilmişti.
 
Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumunca (SAMR) yapılan açıklamada,  Alibaba’nın rekabeti sınırladığı ve malların serbest dolaşımını engelleyerek  piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı belirtilmişti.
 
SAMR, 12 Mart'ta aralarında Çinli arama motoru Baidu, sosyal medya  şirketi Tencent, mobil taksi şirketi Didi ve telekomüniskasyon şirketi  Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri  gerekçesiyle 77'şer bin dolar para cezası kesildiğini duyurmuştu.
 
Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne  geçmek için yeni düzenlemeleri, 8 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu.

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