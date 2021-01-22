E-okuldan karneye nasıl bakılır, karne nasıl alınır? e okul veli bilgilendirme ve öğrenci girişi ile 2021 karne notu öğrenme ve görüntüleme…

Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim, 22 Ocak bugün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla sonlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem notlarını açıklamasıyla da e-okul karne notu ekranı öğrencilerin ve velilerinin erişime açılacak. Karne notları e-okul sisteminden 'not bilgisi' bölümünden görüntülenecek. E okuldan karneye nasıl bakılır? Karne nasıl alınır, yazdırılır? e okul karne girişi 2021...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim, 22 Ocak bugün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak. Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatıldı. Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başladı ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitim başlatıldı. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütüldü. Karne notları görüntüleme ekranına da öğrenciler uzaktan e okul girişi üzerinden ulaşacak. E-okul karne notu nasıl öğrenilir? İşte, E-Okul karne girişi ile karne notu görüntüleme ekranı!

Kimler elektronik karne alacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca salgın tedbirleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim, 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak.

İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.

İlkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurup yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesi istedi.

Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.

Bakanlığın takvimine göre, 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat 2021arasında uygulanacak.

Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi başlayacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayacak, öğrenciler tüm müfredattan sorumlu tutulacak.

Bakanlık ayrıca, şubat ve mart aylarındaki açık öğretim okulları sınavlarını çevrim içi ortamda gerçekleştirecek.

Karne notu öğrenme: Karne notu nasıl öğrenilir?

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.