e-okul VSB ile karne notu öğrenme! e-okul karne girişi 2021: Karne notları nasıl ve nereden görüntülenecek, ne zaman verilecek?

Uzaktan eğitimlerine devam eden öğrenciler yarın yarıyıl tatiline başlıyor. Veliler ve öğrenciler e-Okul VBS ile karne notlarını öğrenebilecek. Karneler bu yıl dijital olarak verilecek. Dolayısıyla öğrenciler bugünlerde e-Okul VBS'ye giriş yapıp karne notlarını hesaplamaya, öğrenmeye çalışıyor. e okul girişi üzerinden karne notları ne zaman verilecek? e-okul giriş yap ekranı ile karne notlarına bakma…

e-Okul VBS sistemi yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. MEB basılı karne verilmeyeceğini açıklayınca 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına 1 gün kala öğrenciler ve velileri e-Okul VBS'den karne notları hesaplaması yapıyor. E okul sistemi üzerinden not bilgileri, ortalamaları ve karne notları görüntülenebiliyor. Öğrenciler aldılarsa takdir ve teşekkür belgesi hesaplamalarını da yine e-Okul sistemine giriş yaparak görüntüleyebilecek. Öğrencilerin aldığı notlar e-Okul VBS sistemindeki menüde yer alan "Not Bilgisi" bölümünden görüntülenebilecek. MEB 2021 e okul girişi ile karne notları görüntüleme ve dijital karne alma…

e-Karne notları nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu dönem karneler e-karne olarak verilecek. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılacak uygulamada öğrencilere basılı karneler verilmeyecek, dijital karne verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı karne ve belgeleri e-Okul VBS üzerinden erişime açacak.

e-Okul VBS sistemine T.C. Kimlik Numarası ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor. E-Okul VBS'ye giriş yapmak için “e-okul.meb.gov.tr” adresinde giriş yapılıp ardından çıkan ekrana istenilen bilgiler doğru ve eksiksiz girilmeli. Bilgiler eksiksiz girildiğinde sistem ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde de öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi bilgilerin de doldurulması gerekiyor. Son adımda öğrencinin fotoğrafı doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır.

Bilgiler eksiksiz girildikten sonra sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri öğrenebilir. Sistemde ayrıca öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşılabilir.

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İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler nasıl verilecek?

İlkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin karne notları, derse katılım puanı üzerinden hesaplanarak belirlenecek. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

e-okul giriş ile karne, takdir-teşekkür alma

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.