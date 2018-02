E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine nasıl girilir? E-Okul VBS şifre nasıl alınır

E-Okul, öğrencilere ait bilgilerin bulunduğu bir sistemdir. Veliler güncel olarak öğrencilerin devamsızlık bilgisi, sınav not bilgisi, okul tarafından yapılan duyurular gibi bilgilere ulaşabilirler. E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-Okul ile hangi bilgilere ulaşılabilir?

E-Okul, birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar öğrenciye ait bilgileri bulundurur. E-Okul üzerinden öğretmenler, öğrencilerin ders not girişlerini yaparlar. Öğrenciler ve veliler de sistem üzerinden bilgilerini görebilirler. Şube not ortalaması, devamsızlık bilgisi gibi bilgiler dışında takdir-teşekkür hesaplama işlemi de E-Okul ile yapılabilir.

E-OKUL VBS GİRİŞİ

E-Okul’a sistemine, e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden giriş yapılır. Giriş için iki seçenek bulunur. Bu seçenekler; e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ve Veli Bilgilendirme sistemidir. e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden öğretmenler, okul tarafından verilen şifreleri ile giriş yapabilirler. Veli Bilgilendirme Sistemi ile de öğrenciler ve veliler, öğrenci T.C. kimlik numarası, okul numarasıyla giriş yapabilirler. E-Okul internet sitesi dışında, mobil uygulama kullanılarak da sisteme giriş yapılabilir.

E-OKUL’DA HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

E-Okul ile kullanıcılar; ders programı, devamsızlık bilgisi, okunan kitaplar, sınav tarihleri, nakil durumu, yıl sonu başarı puanı, diploma puanı, şube not ortalaması ve alınan belgelere ulaşabilirler. Bunlar dışında; pansiyon yemek menüsü, pansiyon izin bilgileri, pansiyon zaman çizelgesi ve pansiyon devamsızlık bilgisi de görülebilir. Veliler, şube not ortalaması ile sınıfın genel durumu ve öğrencinin sınav notunu karşılaştırarak öğrencinin genel durumu hakkında bilgi sahibi olabilirler.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

E-Okul sistemi kullanılarak öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işleminin yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencinin ders notlarının sisteme girilmiş olması gereklidir. Tüm ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler . Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.

