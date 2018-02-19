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E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine nasıl girilir?

19 Şubat 2018 Pazartesi - 10:12 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 10:12

E-Okul, öğrenci bilgilerine erişim imkanı sağlar. Öğretmenler tarafından öğrenci notları sisteme yüklenir. Ardından veliler ve öğrenciler de bu bilgileri görebilir. Bunun dışında; şube not ortalaması ve haftalık ders programı gibi bilgilere de ulaşılabilir. E-Okul üzerinden öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak edilen takdir-teşekkür hesaplama işlemi de gerçekleştirilebilir.


E-Okul sistemi öğrencilerin devamsızlık bilgisi, ders notları gibi bilgilerinin yer aldığı bir sistemdir. E-Okul ile veliler öğrencilerinin durumlarını güncel olarak kontrol edebilir. E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-Okul ile hangi bilgilere erişim sağlanabilir?
 
E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
 
E-Okul girişi; e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden yapılır. Kullanıcıların giriş için; E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sistemi olarak iki seçeneği bulunur. Veli Bilgilendirme sisteminden öğrenciler ve veliler giriş yapabilir. Giriş, T.C. kimlik numarası ve öğrencinin okul numarası ile gerçekleştirilir. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ise öğretmenler tarafından giriş için kullanılır. Öğretmenler de okul tarafından kendilerine verilen şifre ve kullanıcı adıyla giriş işlemi yapabilirler. 
 
E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?
 
E-Okul üzerinden kullanıcıların ulaşabilecekleri bilgiler şunlardır; ders programı, devamsızlık bilgisi, sınav tarihleri, yıl sonu notları, okunan kitaplar, nakil durumu, sınav bilgileri, alınan belgeler ve diploma puanıdır. Bu bilgiler dışında; pansiyon yemek menüsü, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon devamsızlık bilgisi ve pansiyon izin bilgilerine ulaşılabilir. 
 
E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA
 
E-Okul ile öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işlemi yapılabilir. Dönem sonu yaklaştıkça öğrenciler hangi belgeyi alacağını merak eder. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğrencinin yıl sonu başarı puanı gereklidir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından sisteme yüklenmesi sonucunda oluşur. Yıl sonu başarı puanı;
- 70,00 - 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi
- 85,00 - 100 puan aralığında olan öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanır. 
 

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