E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine nasıl girilir?

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul girişi; e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden yapılır. Kullanıcıların giriş için; E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sistemi olarak iki seçeneği bulunur. Veli Bilgilendirme sisteminden öğrenciler ve veliler giriş yapabilir. Giriş, T.C. kimlik numarası ve öğrencinin okul numarası ile gerçekleştirilir. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ise öğretmenler tarafından giriş için kullanılır. Öğretmenler de okul tarafından kendilerine verilen şifre ve kullanıcı adıyla giriş işlemi yapabilirler.

E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

E-Okul üzerinden kullanıcıların ulaşabilecekleri bilgiler şunlardır; ders programı, devamsızlık bilgisi, sınav tarihleri, yıl sonu notları, okunan kitaplar, nakil durumu, sınav bilgileri, alınan belgeler ve diploma puanıdır. Bu bilgiler dışında; pansiyon yemek menüsü, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon devamsızlık bilgisi ve pansiyon izin bilgilerine ulaşılabilir.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul ile öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işlemi yapılabilir. Dönem sonu yaklaştıkça öğrenciler hangi belgeyi alacağını merak eder. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğrencinin yıl sonu başarı puanı gereklidir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından sisteme yüklenmesi sonucunda oluşur. Yıl sonu başarı puanı;

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi

- 85,00 - 100 puan aralığında olan öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanır.