E Okul Veli Bilgilendirme Sistemine Giriş! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB E Okul VBS ile LGS sınav yeri öğrenme-giriş belgesi alma!

LGS sınav yerleri belli oldu, heyecan dorukta. MEB E Okul VBS ile 2021 LGS sınav yerleri ve giriş belgesi alma sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 6 Haziran'da yapılacak sınav öncesi son hazırlıklarını yapan öğrenciler, ayrıca LGS sınav giriş belgesini edinmeye çalışıyor. E Okul LGS sınav yerleri sorgulama ekranı erişime açılınca, öğrenciler ve veliler E Okul Sistemi üzerinden LGS sınav giriş belgesini almaya başladı. Peki, LGS sınav giriş belgesi alma nasıl yapılır? İşte, MEB E Okul VBS girişi ile LGS sınav yerleri sorgulama ve sınav giriş belgesi alma ekranı…

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden veliler çocuklarının LGS’ye nerede gireceklerini araştırıyor. Sınav giriş belgesi alma ekranı erişime açılınca 8. sınıf öğrencileri ve velileri heyecanla LGS sınav giriş belgesi alma işlemine başladı. E Okul VBS girişi ile LGS sınav giriş belgesi almaya ve sorgulamaya çalışanlar, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sorusuna yanıt arıyor. İşte E okul üzerinden sınav giriş belgesi alma süreci…

E OKUL LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA 2021

Liselere Geçiş Sınavı giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Giriş belgelerini görüntülemek isteyenler aşağıda bulunan direkt adres üzerinden VBS sistemine giriş sayfasına geçiş yapabilir. Resimdeki rakamlar, öğrenci T.C kimlik numarası ve öğrenci okul numarası ile Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapılabilir. VBS güvenlik kontrolünde öğrenciye ait bilgileri yanıtladıktan sonra sol tarafta bulunan menüden giriş belgesi görüntülenir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

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YURTDIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER DİKKAT!

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

LGS NE ZAMAN, OTURUM VE SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.