e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? - E-okul takdir-teşekkür belgesi hesaplama…

e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? - E-okul takdir-teşekkür belgesi hesaplamasına dair her şey merak ediliyor. Hem öğrenciler hem de veliler için kolaylık sağlayan e-okul sistemi okulların yarı yıl tatiline girmesine az bir zaman kala çok daha fazla kullanılır oldu.

Öğrenciler ve veliler 15 tatil için geri sayıma başladı. E-okul sistemi sayesinde öğrencinin takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacağı hesaplanabilir. Ayrıca öğrencinin okul durumuna dair pek çok bilgi de edinilebilir. İşte tüm detaylar...

e-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul’a giriş, eokulyd.meb.gov.tr internet sitesinden yapılır. Giriş için; veli bilgilendirme sistemi ve yönetim bilgi sistemi olarak iki seçenek vardır. Veli bilgilendirme sisteminden, öğrenciler ve veliler öğrencinin okul numarası ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapabilirler. Giriş işlemi sonrasında öğrenciye ait bazı bilgiler ile güvenlik doğrulaması yapılması istenir. Ardından menüden istenilen bilgiye erişim sağlanabilir. Yönetim bilgi sisteminden ise, öğretmenler okul tarafından kendilerine verilen şifre ile giriş işlemi yapabilir. Giriş yapıldıktan sonra öğrencilerin sınav, ödev notlarının giriş işlemleri tamamlanabilir.

e-Okul ile ulaşılabilecek bilgiler;

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günler okula gittiği hangi günler gitmediği güncel olarak takip edilebilir

- Haftalık ders programı; Hangi gün hangi derslerin olduğu bilgisine ulaşılabilir

- Not bilgisi; Öğretmenler tarafından notlar sisteme yüklendikten sonra, not sorgulanabilir.

Bu bilgiler dışında; dönem sonunda alınan belgeler, diploma puanı, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon izin bilgisi ve pansiyon yemek menüsü bilgilerine erişim sağlanabilir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Dönem sonunun yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da sorgulanmaya başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama, e-Okul sisteminden yapılabilir. Hesaplama için, öğrenci notlarının öğretmenler tarafından sisteme yüklenmiş olması gerekir. Notlar sisteme yüklendikten sonra, e-Okul uygulamasına giriş yapılarak yıl sonu başarı puanına bakılır.

Yıl sonu başarı puanı;

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi,

- 85,00 - 100 puan aralığında olan öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanırlar. Öğrenim süresince en az üç öğretim yılında takdir belgesi alanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilirler.