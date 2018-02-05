E-okul VBS girişi nasıl yapılır? E-okul sisteminde hangi bilgiler yer alır? Sorularının yanıtları aranıyor. Hem öğrencileri hem de velileri yakından ilgilendiren E-okul sistemine dair tüm bilgileri haberimizde derledik.

E-okul VBS girişinin nasıl yapıldığını haberimizde aktardık. Milyonlarca öğrenci ve veli E-okul sistemine giriş yaparak pek çok bilginin cevabını bulabiliyor. Peki bu bilgiler neler? İşte E-okul sistemine dair tüm ayrıntılar...

E-OKUL’A NASIL GİRİLİR?

e-okul.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden, E-Okul sistemine giriş yapılır. Giriş ekranı iki bölümden oluşur. ‘’e-Okul Yönetim Bilgi’’ kısmından öğretmenler ve okul yöneticileri, ‘’Veli Bilgilendirme Sistemi’’ kısmından da öğrencilere ve veliler giriş yapabilir. Öğretmenler, giriş için okul tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresini kullanır. Öğrenci ve veliler ise sisteme, öğrenci numarası ve kimlik numarası bilgilerini girdikten sonra güvenlik doğrulaması yaparak sisteme giriş yapabilir. İsteyen kullanıcılar, E-Okul için mobil uygulamayı da kullanabilirler.

E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 - 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 - 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

MEB 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAKVİMİ

İkinci kanaat dönemi 5 Şubat 2018 Pazartesi günü ve 8 Haziran’da da son ders zili çalacak.